Tagli capelli bob e corti estate 2017: la gallery con le proposte più chic e glamour!

Tagli capelli bob e corti estate 2017. Molto di tendenza nell’estate 2017 i tagli medi, i bob in tutte le versioni. Molto amati i caschetti medi, con varie scalature molto leggere, e i bellissimi wob, ossia bob con effetto mosso, ottenuto con splendide beach waves. La bella showgirl Katia Pedrotti in vacanza adora portare il suo bob in versione mossa, effetto che ottiene evitando l’asciugatura col phon, come lei stessa spiega su Instagram ai followers che la seguono.

Tagli capelli corti e rasati estate 2017.

Molto in voga anche i tagli di capelli corti, come quello con scalature sfoggiato dalla conduttrice Elisa Isoardi, che dopo aver optato per sfumature rosse, è tornata dopo poche settimane alla colorazione nero corvino. Molto gettonati anche i tagli di capelli rasati, su entrambi i lati, su uno solo o sulla nuca, come quello mostrato dalla cantante Arisa per l’estate 2017.

