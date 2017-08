Temptation Island 2017 Ed. 4, Alessio e Valeria felici ed innamorati: le ultime news al 10 agosto 2017

Temptation Island 2017 Ed. 4 si è conclusa, ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di sé. Il pubblico rumoreggia in seguito a tutti i lieti fine delle coppie del programma, tanto da sospettare che le coppie abbiamo avuto certi comportamenti solo per farsi pubblicità. È il caso, ad esempio, di Alessio e Valeria. Nonostante i problemi sorti all’interno del villaggio, dovuti all’attaccamento di Alessio ad una delle tentatrici, i due sono tornati a casa insieme: Valeria, infatti, ha deciso di dare un’altra possibilità al fidanzato.

Temptation Island 2017 Ed. 4, Alessio, Valeria e le critiche dei fan.

Alessio e Valeria, di nuovo insieme, postano molte foto sui social in cui appaiono felici ed innamorati, ma il sospetto dei fan è grande, e tante sono le critiche. La coppia, in particolare, è accusata di essere interessata solo alla pubblicità. Valeria, però, non ci sta: sui social arriva una risposta “pepata” al punto giusto: “Non c’è nessuna pubblicità in questa foto!!! Al massimo vendo vestiti nel mio negozio di abbigliamento. Se fossimo stati grandi attori come dici te, a quest’ora avremmo già vinto 10 premi oscar come miglior attore! Ma quando scrivete queste cattiverie collegate cervello e bocca? Oppure date solo fiato!”. Valeria ed Alessio proseguono a mille la loro storia d’amore nonostante le critiche. Come commento ad una foto postata, Alessio ha scritto una dolce poesia: “Quei due erano un continuo litigare. Un continuo tenersi testa. Si scannavano senza mai risparmiarsi. Si distruggevano a vicenda.ma si amavano, si amavano tanto. Erano strani quei due, si, a vederli sembravano pazzi. Di pazzia ne avevano tanta infatti. Così tanta da odiarsi. L’eterna lotta tra odio e amore. Parole fatte di odio e occhi, cuore ed anima stracolmi d ‘ amore. Erano tipo:”non ti voglio,ma se te ne vai vengo via con te “. Magari tra i due è vero amore!