Temptation Island 2017 Ed. 4, gossip e news – La quarta edizione di Temptation Island è terminata non senza polemiche e colpi di scena e di coda. Le coppie che si sono lasciate alla luce del falò, ovvero Sara e Nicola e quella formata da Francesca e Ruben, hanno poi scelto di riprendere a frequentarsi, provare a rimettere insieme i pezzi della loro storia d’amore andata in frantumi. Ecco dunque Francesca Baroni e il suo fidanzato, Ruben Invenizzi. Questi, nel falò di confronto finale, aveva lasciato la sua ragazza, stanco di essere giudicato da lei come una persona priva di carattere e di personalità, come “un pollo”, come un uomo privo di ambizioni, di intraprendenza e incapace di provvedere a se stesso, sempre dipendente da qualcun altro.

Temptation Island 2017 Ed. 4, gossip e news – La decisione a sorpresa di Francesca e Ruben

Ecco invece – come ci hanno abbondantemente mostrato le anticipazioni, le news e il gossip di Temptation Island 2017 Ed. 4 – nell’ultima puntata del docu-reality… i due sono ritornati insieme! Ora pensano di andare a vivere insieme: la bella bergamasca si è ricreduta sull’Invernizzi, che è ritornato ad essere il suo… principe azzurro!