Temptation Island 2017 Ed. 4, gossip e news – Orizzonte burrascoso per la coppia più amata di Temptation Island 2017? Selvaggia e Francesco, i ‘Lenticchi’ che dopo tanti pianti e strepiti sono usciti dal reality litigiosi come prima, ma decisi a sposarsi, potrebbero avere un nuovo motivo di lite, questa volta particolarmente incandescente.

Pare infatti che da Internet sia uscito fuori un filmato piuttosto sensuale di un rapper, con protagonista la nostra Selvaggia.

Temptation Island 2017 Ed. 4, gossip e news – Selvaggia la cubista!

Il rapper in questione è Diluvio, vecchia conoscenza di X Factor 2014, per il quale la Roma ha partecipato al videoclip di ‘Li lascio fare’. in quel video, la ragazza dà prova della sua ottima forma fisica, a letto con il rapper e in altre scene calienti, in macchina e sul divano. Resta da vedere se è una novità anche per Francesco e, in tal caso, quale potrà essere la sua reazione, dal momento che solo per amore della sua Selvaggia aveva accettato l’eventualità che tornasse a fare la cubista… e ora?