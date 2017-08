Una vita, anticipazioni e tutte le trame delle puntate del 9, 10 e 11 agosto 2017 – «Tano il super dotato» – Felipe vuole che Tano frequenti una scuola per giovani intellettivamente dotati, ma Celia è un po’ titubante, ha paura che così le venga strappato suo figlio. Pablo si è iscritto a un’importante corsa di cavalli. Guadalupe cerca di dissuaderlo, è convinta che sia ancora troppo prematuro, ma il giovane vuole gareggiare a tutti i costi.

Una vita, anticipazioni e tutte le trame delle puntate del 9, 10 e 11 agosto 2017 – Le brutte cose che ti ho detto…

María Luisa chiede scusa a Ramón per le brutte cose che ha detto in occasione di una lite e giura di adattarsi alla nuova vita. Trini fa delle ricerche per scoprire chi sono i nuovi inquilini della vecchia casa dei Palacios e scopre che si tratta di Clemente Heredia. L’uomo la sorprende davanti all’uscio e riconoscendola, la mette in imbarazzo. Cayetana e Somoza, costretti in casa a causa di un temporale, non riescono a resistere e si baciano. Mauro mette in guardia Teresa da Cayetana e coglie l’occasione anche per ribadirle tutto l’amore per lei.