Uomini e Donne gossip e news – Scambio di frecciate al veleno tra Soleil Sorgè e Valentina Vignali. Tra le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne non corre buon sangue fin dai tempi della partecipazione dell’italo americana al trono classico di Luca Onestini. La Vignali, infatti, non ha mai nascosto la propria antipatia per Soleil, preferendole la rivale Giulia Latini. In seguito alla scelta del tronista, ricaduta proprio sulla bionda modella, le due ragazze non si sono risparmiate botte e risposte al fulmicotone, a colpi di instagram post e hashtag piuttosto pungenti.

Uomini e Donne gossip e news – Vignali a Soleil: “E la coerenza?”

A scatenare l’ultima lite l’ingresso di Soleil e del fidanzato nella ‘One celebrity’, celebre agenzia di moda di cui fanno parte parte molti volti noti al pubblico del dating show della De Filippi, tra cui la stessa Valentina. La Vignali avrebbe così commentato sul suo profilo, rimproverando a Soleil una certa “incoerenza”: «Ma come la grande diva di Hollywood è venuta a casa della ‘donna delle pulizie’ cit ad elemosinare sennò eravamo alla frutta eh? #adoro #coerenza».

Uomini e Donne gossip e news – Soleil a Vignali: “Parla in faccia!”

La replica della modella italo americana è arrivata puntuale, sempre tramite instagram: «Se hai bisogno di lezioni di maturità e classe ‘Hollywood Style’ chiama pure, ora che ‘siamo nella stessa casa’ mi auguro solo che tu riesca a parlarmi in faccia per una volta. PS: tranquilla, puoi spicciarmi anche questa di casa». Al momento la rivale non ha profferito verbo alcuno, ma rimane assai probabile che lo scambio di cortesie tra le due non si fermi qui.