Uomini e Donne Gossip e News – Giorgio Alfieri ringrazia Martina Luciani, sua ex compagna e madre di Asia, la bimba che hanno avuto insieme. Una delle coppie più belle della storia di Uomini e Donne: nel 2006 lui, entrato come tronista, era uscito mano nella mano con lei. Un amore litigarello ma vero, tanto che nel 2008 è arrivata la figlia Asia. Poi le incomprensioni hanno portato la coppia a lasciarsi. Tuttavia, la bambina non è stata oggetto di alcuna contesa, come si evince leggendo il messaggio che Giorgio ha pubblicato su Instagram.

Uomini e Donne Gossip e News – Il messaggio di Giorgio

L’ex tronista, oltre a ringraziare pubblicamente Martina per avergli permesso di essere il padre della figlia, nonostante loro non siano più una coppia, ne ha approfittato per cercare di mandare un messaggio ad altri genitori separati, affinché le sofferenze degli adulti non ricadano sui loro figli. «Cercate di seppellire le asce di guerra e pensate a quanto è difficile per chi sta dall’altra parte vivere lontano dal proprio cuore! Oggi la mia piccoletta parte per 15 giorni e Mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente Martina Luciani, la madre di mia figlia. Faccio questa cosa con il cuore e con la speranza di sensibilizzare anche molte madri separate che per rabbia , rancore o vendetta impediscono o intralciano i rapporti tra padri e figli, senza riflettere che in questi casi a rimetterci sono prima di TUTTI i bambini. La ringrazio per come con il tempo e con intelligenza ha capito le necessità, i sentimenti e le sofferenze di un padre e mi ha dato la possibilità negli anni e soprattutto neghi ultimi mesi di vivere Asia (mia figlia) con continuità, giorno dopo giorno GRAZIE , GRAZIE , GRAZIE, per questa estate meravigliosa!!!»