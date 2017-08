Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: Gemma va in vacanza, di Marco non c'è traccia

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: è crisi tra Gemma e Marco? Nuove news gossip vedono protagonista una delle signore più seguite ed apprezzate di Uomini e Donne: si tratta di Gemma Galgani, la dama torinese che, nell’edizione 2015 – 2016 della trasmissione, ha fatto sognare milioni di italiani con la bellissima storia d’amore avuta con Giorgio. La storia tra Gemma e Giorgio è naufragata, e Gemma, dopo aver superato il triste periodo vissuto dopo la fine dell’amore, è apparsa nuovamente felice accanto ad un altro uomo, Marco. Secondo le ultime news gossip, tra Gemma e Marco ci sarebbe aria di crisi…

Uomini e Donne, le ultime news ad oggi: Gemma in vacanza con la sorella.

Gemma Galgani sta trascorrendo le vacanze senza il suo bel cavaliere: è, infatti, in compagnia della sorella Silvana. Gemma, su Facebook, aggiorna i seguaci sulle sue vacanze estive, ma non ha, ultimamente, parlato della sua storia d’amore con Marco, e non ha nemmeno postato foto con la sua dolce metà: l’ultima intervista pubblica in cui la dama torinese ha parlato di Marco è stata quella concessa ad Alfonso Signorini ad #Estate, poi sulla sorte della coppia è calato il sipario. Molti si chiedono cosa sia successo, e se si debba aspettare la prima puntata della nuova edizione del Trono Over per scoprirlo.