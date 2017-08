Amici 2017/2018 Ed. 17, le ultime news ed anticipazioni al 10 agosto 2017

Amici 2017 – 2018 Ed. 17, le ultime news ad oggi: Ambra l’unica confermata nella giuria. I casting di Amici 2017 -2018 Ed. 17 sono già iniziati, e la produzione sta lavorando per la messa a punto del programma. Maria De Filippi ha annunciato un’edizione ricca di novità: molte cose cambieranno nell’ambito della gara tra i ragazzi, ma non ci sono state ancora svelate, e altri cambiamenti riguarderanno la giuria ed i coach. L’unica confermata della giuria sembra essere Ambra Angiolini, mentre non sono confermati Daniele Liotti, Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato. Maria De Filippi vorrebbe, quest’anno, cercare nomi di spessore che possano far salire alle stelle l’audience già buona del programma, che però l’anno scorso ha perso la gara di ascolti con Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Amici 2017 – 2018 Ed. 17, le ultime news ad oggi: Lorella Cuccarini in giuria?

Tra i nomi più accreditati per la giuria di Amici 2017- 2018 Ed. 17 sembra esserci quello di Lorella Cuccarini, regina del ballo anni Ottanta e Novanta che ancora oggi è considerata tra le migliori ballerine al livello mondiale. Sicuramente Lorella, apprezzata ed amata professionista, potrà dare un grande contributo ad Amici.