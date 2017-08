Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi: un detenuto evade a Cagliari. Si registra un nuovo caso di evasione dalle carceri italiane, stavolta nel carcere minorile di Quartucciu, a Cagliari. Un detenuto di 19 anni, arrestato nel 2015, quando era ancora minorenne, per due omicidi, deve scontare una pena di 20 anni. Il ragazzo ha ucciso un ventinovenne per servirsi della sua auto: con questa ha raggiunto un ragazzo di 18 anni che stava ripassando le lezioni di scuola alla fermata dell’autobus che doveva portarlo a scuola e lo ha ucciso con delle fucilate.

Il detenuto ha approfittato del tempo che viene loro concesso per socializzare con gli altri detenuti in cortile, e sembra abbia utilizzato una scala per evadere. Subito, dopo l’evasione dal carcere minorile, è scattaro l’allarme e sono partite le ricerche da parte degli agenti di polizia, con elicotteri e posti di blocco. La fuga del diciannovenne è durata poco, appena qualche ora: i carabinieri lo hanno fermato a circa dieci chilometri dal carcere mentre fuggiva a bordo di un trattore che aveva rubato subito dopo l’evasione.