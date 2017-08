Andrea Pirlo e Valentina Baldini, le ultime news gossip ad oggi 10 agosto 2017.

Andrea Pirlo e Valentina Baldini, le ultime news gossip. Lo scorso 7 luglio Andrea Pirlo è diventato papà di due gemelli che si chiamano Tommaso e Leonardo.La compagna dell’ex calciatore, Valentina Baldini, ha partorito a New York e ha raccontato la sua esperienza sul blog personale.”È passato quasi un anno e nel frattempo: Sono rimasta incinta, sono ingrassata, sono gonfiata , ho fatto mille ecografie, è finito l’inverno, sono tornata a NY, è arrivata la primavera, ho camminato tanto, ho fatto milioni di ricerche paranoiche su internet ( qualche es: quanti kg si perdono dopo il parto, in quanto sgonfiano le gambe dopo il parto, musica per lo sviluppo celebrale del feto, alimenti consigliati in gravidanza …).

” Infine è arrivata l’estate e ho partorito non facendomi mancare neanche la classica scena da sex and the city nella quale si rompono le acque e tu corri in ospedale nel bel mezzo della notte”, ha scritto la bella Valentina. Poi ha aggiunto: “Dimenticavo… sono 2 gemelli e li ho chiamati Leonardo e Tommaso. Domani compiono un mese e nel frattempo sono dimagrita e mi sento piena di energia . Così felice io non mi sono sentita mai”.