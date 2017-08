Anticipazioni Beautiful trame future e puntate americane – «Zende Dominguez si dà al disegno!» – Che cosa sta accadendo nella vita del bellissimo Zende nelle puntate in onda negli USA? Ecco alcune anticipazioni delle puntate americane, trasmesse da poco dalla rete CBS: Zende confessa a Nicole, con la quale è ritornato a fare coppia fissa, di aver cominciato a disegnare in segreto e le mostra alcuni suoi bozzetti. La giovane Avant, entusiasta, gli consiglia di mostrare le sue opere a Steffy e Thomas che però lo smontano, deludendo le sue aspettative.

Anticipazioni di Beautiful le trame future e le puntate americane – «Zende tremebondo sulla soglia dell’ufficio di zio Ridge!»

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, mostrano che i due Forrester fanno capire a Zende di non vedere niente di originale nei suoi schizzi, invitandolo a riprendere la carriera di fotografo. Dominguez, però, non si dà per vinto e decide di mostrare i suoi lavori allo zio Ridge. Quale sarà la reazione dello stilista nel vederli non c’è modo di saperlo ancora, perché il ragazzo, prima di bussare alla porta del Forrester, verrà colto da mille dubbi e da un gran magone…