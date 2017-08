Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le ultime news. Aurora Ramazzotti ha rivelato che quella con Goffredo Cerza è la sua prima vera storia d’amore. La figlia di Michelle Hunziker lo ha raccontato a Fabiola Sciabarrasi per il settimanale ‘Oggi’. “Tu sai che io e Goffredo ci siamo conosciuti proprio grazie a tua figlia Sara. Lui era un suo amico. Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima”, ha detto.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le ultime news gossip ad oggi 10 agosto 2017.

“È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”, ha poi aggiunto. Nella chiacchierata con la mamma della sua migliore amica Sara Daniele, Aurora ha poi parlato del rapporto con papà Eros. “Mio padre è la persona da cui posso andare quando ho bisogno di un abbraccio vero. Se non lo vedo, mi manca tanto. Abbiamo sempre avuto un rapporto fisico, mi piace dargli fastidio quando se ne sta per i fatti suoi…. Mio padre nella sua vita ha fatto cose incredibili ma è una persona così semplice che quando vivi con lui ti dimentichi la sua grandezza. È rimasto umile e coi piedi per terra. Io vorrei essere come lui”, ha raccontato.

Centotrentaaaaaa #👑 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 30 Lug 2017 alle ore 10:13 PDT