Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news gossip al 10 agosto 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, l’amore continua. Belen Rodriguez continua ad essere al centro del gossip in questa estate 2017. La bella showgirl argentina è fidanzata con il pilota della Suziki Andrea Iannone, ma nei mesi estivi si vociferava di una crisi tra di loro e di un possibile riavvicinamento di Belen al suo ex marito e padre di suo figlio, Stefano De Martino. Anche se, appena qualche mese fa, la showgirl aveva rivelato a Verissimo di amare molto Andrea e di volere altri figli con lui, gli indizi che portavano Belen di nuovo vicina a De Martino non erano pochi. Simona Ventura ha parlato di una Belen ancora innamorata di Stefano, e Giovanni Ciacci ha sostenuto che la vera gossip news dell’estate fosse il ritorno di fiamma tra la Rodriguez e De Martino. Cosa c’è di vero in tutto ciò? Sembra niente.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, il tenero messaggio di Belen.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, infatti, stanno ancora insieme, e sembrano felici ed innamorati. Andrea Iannone ieri, 9 agosto, ha compiuto 28 anni, e Belen gli ha scritto un bellissimo messaggio d’amore su Instagram. “A te, tutte le cose più belle di questo mondo”. Il dolce messaggio di Belen Rodriguez per il suo Andrea Iannone scaccia, per ora, ogni ombra di crisi.