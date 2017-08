Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, giovedì 10 agosto 2017

Guida tv completa di giovedì 10 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction Velvet 4, con l’ultima puntata della quarta stagione. Anna è molto tesa e attende non senza nervosismo il ritorno di Alberto. Cristina, intanto, è disperata, e per vendicarsi appicca fuoco al laboratorio. Su Rai 2 alle ore 21.15 andranno in onda i Mondiali di atletica 2017 e vedremo la finale del salto triplo maschile, batterie 1500 metri maschile, le semifinali 200 metri femminile, finali 400 metri ad ostacoli maschile, finale 200 metri maschile. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film Gloria. Gloria è una donna sola e divorziata, ma nonostante ciò è felice. Un giorno, la donna incontra Rodolfo, e Gloria vede quest’incontro come l’ultima possibilità per essere davvero felice.

La guida tv di questa sera giovedì 10 agosto 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Diamanti di sangue, con Leonardo di Caprio. Il film è ambientato durante la guerra civile della Sierra Leone negli anni Novanta e racconta, della storia di Danny Archer, un ex mercenario dello Zimbabwe, e di Solomon Vandy. Su Canale 5 andrà in onda il film Soap Opera, con Cristiana Capotondi, Fabio De Luigi, Diego Abatantuono e Chiara Francini. Su Italia 1 vedremo tre episodi della quarta stagione di Chicago Fire: Dove finisce tutto e Supereroe. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda Atlante presenta: la morte sospesa.