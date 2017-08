Il Segreto, la trama e le anticipazioni dell’11 agosto 2017: Emilia è in serio pericolo. Nuove avvincenti trame coinvolgono i protagonisti della soap Il Segreto, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 18.45. In questa settimana stiamo assistendo all’aggravarsi dei pericoli per i nostri protagonisti. Emilia ha accettato l’invito a cena da parte di Cristobal per paura che un suo rifiuto possa provocare ritorsioni contro il marito Alfonso, in prigione. Durante la cena, Crostobal chiede a Francisca, costretta a servirli a tavola, di lasciare la stanza, in modo da poter restare solo con Emilia. In qual frangente accade qualcosa: Emilia beve un sorso di vino e cade a terra svenuta. Che Cristobal sia arrivato a narcotizzarla pur di possederla?

Il Segreto, la trama e le anticipazioni dell’11 agosto 2017: l’indignazione dei lavoratori della fabbrica.

Anche Camila è in pericolo. Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, la donna è pressata ogni giorno di più da Nestor, il suo ex fidanzato cubano, che vuole sapere dove si trova la figlia Belen. Camila racconta che la bambina è morta.

In fabbrica, intanto, i lavoratori sono sempre più stanchi: Cristobal sembra incontentabile, e fa aumentare loro il numero delle ore di lavoro. I lavoratori, così, iniziano uno sciopero, ma Cristobal con la violenza mette fine allo sciopero.