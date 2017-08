Moda autunno inverno 2017/2018, le tendenze ed i colori per essere sempre alla moda

Moda autunno inverno 2017/2018, le tendenze: le stampe floreali. L’estate è giunta quasi al suo termine: ancora qualche settimana e giungerà settembre, con la sua piacevole brezza autunnale. Sarà allora il caso di rinnovare il guardaroba con qualche nuovo capo della collezione autunno inverno 2017/2018, e vediamo insieme quali sono le nuove tendenza per la prossima stagione fredda, per stare sempre al passo con i tempi. Resta una delle tendenza più seguite e apprezzate la stampa floreale, che vivacizza abiti, maglie, giacche. Le stampe floreali non sono soltanto primaverili o estive, ma vengono utilizzate anche nei mesi più freddi, a patto che vadano a impreziosire abiti che abbiano come colori di sfondo tinte scure, calde o avvolgenti come il bordeaux, il nero, il verde scuro, il blu.

Moda autunno inverno 2017/2018, le tendenze: il denim, i pantaloni a palazzo ed i colori alla moda.

Il denim resta un must have irrinunciabile per vestirsi alla moda. Pantaloni, giacche, camicie in denim spesso vengono impreziositi da ricami, orli, merletti, perline o delicate fantasie per rendere il capo unico e particolare. Prevale, anche quest’anno, la moda anni Settanta, con i pantaloni a palazzo e gli abiti che creano atmosfere ricercate e magiche. Per quanti riguarda i colori di tendenza, prevalgono le tinte calde e quelle scure, ma troviamo anche colori vivaci come il senape e come il rosso acceso.