Rocio Morales, le ultime news. Intervistata dal settimanale ‘Vero’ durante il Giffoni Film Festival, Rocio Munoz Morales ha parlato di sè da piccola.”Ero una bravissima bambina. Ero sicuramente vivace, mi muovevo tanto, facevo un po’ di guai, però, poi, avevo anche i miei momenti di solitudine. Con il passare degli anni, ho vissuto tantissime esperienze e credo di essere cresciuta molto come donna. Ma, nonostante tutto, penso che ci sia molto della Rocio bambina, ancora oggi, in me. E credo che questo sia un bene, perché è importante conservare il candore, lo stupore e l’entusiasmo che caratterizzano soprattutto i primi anni della nostra vita”, ha raccontato.

Rocio Morales e Raoul Bova, le ultime news gossip ad oggi 10 agosto 2017.

Ora l’attrice è in vacanza con il compagno Raoul Bova e la figlia Luna, a proposito della quale ha detto: “L’arrivo di mia figlia nella mia vita è uno dei più bei regali che potessi ricevere, visto che ogni giorno, grazie a lei, continuo ad imparare un sacco di cose”.

Poi ha aggiunto: “Cercherò di ritagliarmi come ogni estate, un po’ di tempo da trascorrere in compagnia delle persone a me care. E, poi, mi concentrerò sui miei prossimi impegni professionali”.

A Natale, infatti, Rocio sarà protagonista del nuovo film di Massimo Boldi per la regia di Neri Parenti.

Un cavallo è poesia in movimento… Bello averti incontrato Deni! 😍🐴 . . . . #horses#nature#relax#galoppo#liberta#hakunamatata#holidays#besos#buonaserata Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales) in data: 3 Ago 2017 alle ore 12:00 PDT