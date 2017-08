San Lorenzo, gli eventi in programma stasera, 10 agosto 2017, per una serata piena di stelle a Firenze e a Milano

San Lorenzo, gli eventi di stasera, 10 agosto 2017, a Firenze. San Lorenzo, notte di stelle. In un clima per molti di vacanza, uno degli spettacoli più belli ed attesi dell’estate è quello che la natura regala durante la notte di San Lorenzo, quando migliaia di persone si ritrovano con il naso all’insù a scrutare il cielo per vedere le stelle cadenti e per esprimere un desiderio. Vediamo alcuni degli eventi organizzati in Italia per la notte di San Lorenzo. A Firenze sono previsti numerosi eventi per festeggiare San Lorenzo, che tra l’altro è co – patrono della città. Fino a stasera ci sarà Calici di Stelle, la festa del vino dedicata alle stelle cadenti in cui si può sorseggiare buon vino mentre si ammirano le stelle attraverso i telescopi. Tanti altri eventi sono proposti dal capoluogo toscano: cinema gratuito all’aperto, nel Giardino di Villa Arrivabene nel Quartiere 2, un apericena ebraico alla scoperta di nuovi sapori nel giardino di via Farini sono solo alcuni degli eventi organizzati a Firenze.

San Lorenzo, gli eventi di stasera, 10 agosto 2017, a Milano.

Anche a Milano sono stati organizzati diversi eventi in occasione della notte di San Lorenzo. Nonostante la grande illuminazione cittadina, anche nella città lombarda è possibile ammirare le stelle. Sulla Highline Galleria alle ore 21 si terrà una visita guidata sui tetti, a circa 36 metri d’altezza. Sempre alle ore 21 di stasera al Planetario Ulrico Hoepli di Milano ci sarà un’osservazione guidata del cielo. Non solo stelle a San Lorenzo, ma anche tanto divertimento, con tante serate musicali o all’insegna del grande cinema.