Tagli capelli corti e medi estate 2017: la gallery con i 30 tagli da copiare per essere alla moda!

Tagli capelli corti e medi estate 2017. Con l’arrivo dell’estate 2017 si ha voglia di cambiare il proprio look. C’è chi vuole rivoluzionare la sua chioma ed osare con un taglio drastico, e c’è chi vuole vedersi diversa ma senza tagliare radicalmente i propri capelli. Per le amanti dei tagli di capelli medi lisci le sfilate dell’estate 2017 propongono reintepretazioni del classico caschetto liscio. I tagli di capelli medi lisci dell’estate vengono scelti nella variante con frangia più o meno lunga e più o meno piena, nella sempiterna riga in mezzo e nella romantica riga di lato.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: i tagli per essere alla moda.

I tagli di capelli medi sono tra i più diffusi sulle chiome delle italiane: dagli stili minimali a quelli più vistosi, acconciature più o meno tradizionali e accessori da inserire sulla chioma per poter arricchire e valorizzare i propri sforzi. Impazzano nell’estate 2017 scalature, asimmetrie e giochi di volumi sui tagli di capelli medio corti. Molto amati e di grande tendenza i gender cut, i pixie e i tagli rasati, per un cambio look davvero radicale.

Tagli medi estate 2017: gli haircuts di tendenza!

La media lunghezza si conferma molto apprezzata nell’estate 2017 per coloro che vogliono rendere più brioso e sbarazzino il proprio look senza dare un taglio drastico. I tagli capelli medi mossi sono di super tendenza tra i tagli capelli 2017, in particolar modo se molto scalati e con frangia. Uno dei tagli di capelli più belli dell’estate 2017 è l’ob swag. Questo particolare taglio di capelli è molto pieno nella parte superiore e molto sfilato in quella inferiore, richiamando un trend molto popolare negli anni ’70.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: la gallery con i 30 tagli da copiare per essere alla mo... 1 su 30