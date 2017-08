Velvet, le anticipazioni e la trama dell'ultima puntata di stasera, 10 agosto 2017

Velvet, le anticipazioni dell’ultima puntata del 10 agosto 2017: il ritorno di Alberto. Stasera, 10 agosto 2017, andrà in onda l’ultimo episodio di Velvet, la fiction spagnola con Paula Echevarria e Francesco Testi giunta ormai alla quarta stagione. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata in onda stasera su Rai 1. Ana è inquieta, il ritorno di Alberto la agita molto. Troppi interrogativi e poche certezze accompagnano l’attesa del rientro del suo amato da Nuova York: perché Alberto è rimasto lontano da lei e da suo figlio? Perché l’ha lasciata sola con un bambino piccolo da crescere? Ana è molto arrabbiata, ma è anche felicissima: il suo grande amore non è morto nel disastro aereo e sta per tornare…

Velvet, le anticipazioni dell’ultima puntata del 10 agosto 2017: la disperazione di Cristina.

Alberto torna, incontra Ana ed i due si abbracciano, certi dell’amore ritrovato. Cristina è disperata, non si arrende ai fatti, e per vendetta dà fuoco al laboratorio della Galleria dove si trova il piccolo Alberto, che viene portato in ospedale: purtroppo rischia di morire. Anche Cristina rimane gravemente ustionata e perde un occhio. Jonas, intanto, viene aiutato da Raul a cambiare look perché faccia colpo sulla commissione esaminatrice della scuola di alta moda parigina, Marco Cafiero annuncia la vendita della Velvet.