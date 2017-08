Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news all’11 agosto 2017: una donna evade dal carcere delle Vallette. Un ennesimo caso di evasione si registra nelle carceri italiane. Soltanto ieri abbiamo riportato la notizia dell’evasione, durata solo qualche ora, di un detenuto dal carcere minorile di Cagliari. Nei giorni scorsi sono stati diversi i casi di evasione, ed oggi segnaliamo che una detenuta di 37 anni, che stava scontando una pena fino al 2020 per furto, non è rientrata nella struttura detentiva a seguito di un permesso di 12 ore ottenuto per incontrare i figli. La detenuta doveva rientrare in carcere alle 21, ma di lei si è persa ogni traccia.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere.

Dopo l’ennesimo caso di evasione, a prendere parola è il segretario Osapp Leo Beneduci. La Stampa riporta le sue parole: “Siamo all’ennesimo grave episodio che pone inequivocabili dubbi sulla funzionalità dell’attuale sistema penitenziario italiano e sulle altrettanto scarse capacità gestionali ed organizzative e che dimostrano quanto e come si sia perso di vista il significato e la finalità delle pene detentive per chi deve scontare il proprio debito nei confronti della collettività. Ma ciò che ancora di più ci amareggia è l’apprendere che anche ai massimi livelli istituzionali si minimizzi o addirittura si neghi la rilevanza di tali episodi; è difficile accettare, infatti, che chi ricopre incarichi di così grande responsabilità non si renda conto di quanto vengano a costare agli inermi contribuenti il grande dispiego di risorse in termini economici, di mezzi e di personale necessarie alla ricerca degli evasi dal carcere e che potrebbero, invece, essere più utilmente impiegate”.