Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, venerdì 11 agosto 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv: i programmi tv di stasera venerdì 11 agosto 2017. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il Premio Lelio Luttazzi, per ricordare il grande maestro che ha segnato un’epoca nella storia dello spettacolo. La Rai propone una serata all’insegna della musica dove verranno premiati alcuni giovani talenti emergenti nel panorama della musica italiana. Su Rai 2 alle ore 21.15 vedremo i Campionati mondiali di atletica leggera. Vedremo le semifilani 1500 metri maschili, la Finale del lancio del martello maschile, la Finale 3000 metri spiepi femminile, la Finale 200 metri femminile. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film Una strada verso il domani – Ku damm ’56.

La guida tv di oggi venerdì 11 agosto 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma di approfondimento Il terzo indizio, programma condotto da Barbara De Rossi. Su Canale 5 andrà in onda il film Rosamunde Pilcher – La lettera. Il pilota Bruce Clarks precipita con l’elicottero e muore. La moglie Dana ha intenzione di sporgere denuncia contro la Compagnia e Ray, il responsabile del turno di servizio nel giorno dell’incidente, viene licenziato. Ray, però, conosce la verità, e vuole rivelarla a Dana… Su Italia 1 vedremo il film E io non pago – L’Italia dei furbetti. Il maresciallo Remo Signorelli e il brigadiere Riccardo Riva della Guardia di Finanza preparano un blitz nel centro turistico in Sardegna antievasione a Poltu Quatu.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il film Caccia al ladro, film cult con Cary Grant e Grace Kelly. John è un famoso ex ladro di gioielli. Quando si verificano dei furti eseguiti secondo la tecnica che utilizzava, Jhon, inizia ad essere sospettato…