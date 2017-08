Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 13 agosto 2017: il risveglio di Emilia. Nuove trame intrigano gli appassionati della soap di Canale 5 Il Segreto, in onda tutti i giorni alle ore 18.45. Abbiamo assistito al tragico risveglio di Emilia, che si è ritrovata in camicia da notte sul divano di Cristobal, con il militare che, al suo capezzale, le spiega che è svenuta durante la cena che stavano consumando insieme. Emilia ha un atroce sospetto: che Christobal si sia approfittato di lei mentre non era cosciente? Il dubbio è atroce, ed Emilia scappa via…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 13 agosto 2017: Mencia ha un malore…

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto in onda il 12 agosto, Nicolas ha indagato per conto di Hernando su Nestor: dopo il colloquio avuto con Dolores, non è più sicuro che il cubano sia davvero il cugino della moglie. Nicolas, però, non gli porta informazioni su Nestor ma su Camila: la donna è la sorella di Gabriel Mella, colui che ha fatto da padre a Beatriz. Camila, intanto, ha riferito a Nestor che la figlia è morta (ma non sappiamo se ciò sia vero), e l’uomo reagisce in maniera molto forte, e medita vendetta. Carmelo e Mencia, intanto, partono per la luna di miele, ma alla stazione Mencia ha un improvviso malore.