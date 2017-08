Meteo, le previsioni per il lungo fine settimana di Ferragosto, dall'11 al 15 agosto 2017

Meteo, le previsioni per il fine settimana di Ferragosto: termina il grande caldo. Le previsioni meteo per il lungo fine settimana di Ferragosto ci rivelano che le temperature dovrebbero abbassarsi in tutta Italia: l’afa, finalmente, dovrebbe lasciare spazio a temperature più gradevoli. L’aria fredda che negli ultimi giorni ha coinvolto il Nord, dovrebbe abbassarsi e raggiungere anche le regioni del Centro Sud, dove, però, non ci saranno rovesci. Temporali anche di forte intensità ci saranno al Nord ancora nella giornata odierna, mentre al Centro Sud le temperature diminuiranno anche di 10 gradi.

Meteo, rovesci solo occasionali sulle Alpi.

Nei giorni di Ferragosto, invece, ci sarà una nuova ondata di caldo, anche se leggermente più mitigata rispetto a quella dei giorni scorsi: ci sarà, infatti, un anticiclone delle Azzorre. Al Nord le temperature toccheranno i 36 gradi nella Pianura Padana, mentre al Centro Sud si toccheranno punte di 38 – 40 gradi. Il tempo, dunque, sarà stabile e soleggiato su tutta la penisola, con soli possibili ed occasionali rovesci sui rilievi alpini.