Nuovi tagli capelli corti medi e lunghi autunno inverno 2017/2018, tutte le novità della prossima stagione

Tagli capelli autunno inverno 2017/2018, le ultime tendenze: i tagli di capelli scalati, voluminosi e sbarazzini. L’estate sta per finire, e la nostra attenzione è già puntata sulle prossime tendenze per l’autunno inverno in arrivo. Come la moda abbigliamento, anche i capelli seguiranno uno stile ed un mood anni Settanta – Ottanta. Se la moda abbigliamento vede nelle vetrine abiti con stampe floreali, pantaloni a zampa e panta palazzo, la moda in tema di tagli di capelli vede primeggiare tagli destrutturati, scalati, con frange, onde vintage. La moda per i tagli di capelli vuole che le chiome siano vivaci, dinamiche, voluminose. Per questo autunno inverno, infatti, sono banditi tagli alla pari, tagli regolari e geometrici, per dare spazio a tagli frizzanti e sbarazzini. Anche i ciuffi scalati sono di estrema tendenza, in particolar modo se abbinati a tagli sfilzati e asimmetrici.

Tagli capelli autunno inverno 2017/2018, i tagli di capelli corti ed i colori di tendenza.

Di estrema tendenza si riconfermano anche quest’anno i tagli corti e cortissimi. Tra questi prevalgono i tagli di capelli a scodella, per un effetto chic, ed il pixie cut. Per quanto riguarda i colori, invece, i nuovi tagli di capelli andranno impreziositi sia con tinte dall’effetto naturale, che con tinte eccentriche, quali il rosa ed il celeste, per sfumature marine e magiche.

