Temptation Island 2017 Ed. 4: cosa è successo tra Antonio e Jessica? La tentatrice confessa la verità

Temptation Island 2017 Ed. 4 si è conclusa, ma c’è ancora molta curiosità circa le sorti dei protagonisti. Tutte le coppie che hanno partecipato a quest’edizione vivono ancora la loro storia d’amore: alcune sono uscite insieme dal programma, altre si sono riconciliate subito dopo il ritorno a casa. Ma sarà amore per la vita? Vediamo alcune news su una delle coppie protagoniste della trasmissione: Antonio e Veronica. Durante Temptation Island, Antonio si è legato molto alla tentatrice Jessica, mandando su tutte le furie la povera Veronica. La coppia, però, è uscita insieme dal villaggio: Antonio ha spiegato di voler vedere dove sarebbe arrivato con Jessica, e comunque ha ribadito di non averla mai baciata, come invece sembrava dalle riprese della telecamera. I comportamenti di Antonio sono comunque stati dubbi, ma Veronica ha messo al primo posto l’amore e ha deciso di perdonarlo.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news: Jessica parla del suo rapporto con Antonio.

A parlare di Antonio è la tentatrice Jessica, la single con cui all’interno del villaggio si era creato un legame particolare. La ragazza ha rilasciato un’intervista al Vicolo delle news, e ha confermato quanto detto da Antonio a Veronica: il tradimento non c’è stato, ma si è creato un legame vero. “Abbiamo dormito insieme la notte del weekend passato fuori dal villaggio. Come ha detto Antonio a Veronica la sera del falò, tra me e lui non c’è stato alcun rapporto fisico. Con lui si era creato un rapporto vero, e inevitabilmente è nato affetto reciproco. Sono una persona istintiva e libera, vivo le mie emozioni in maniera totale e non mi sono mai limitata, perché seguo sempre le mie sensazioni. Sono fatta così: le emozioni e il cuore li metto sempre al primo posto rispetto alla mente e alla razionalità. Come sono nella mia vita reale, lo sono stata anche in tv”.

Jessica ha dunque ammesso che si è creato un legame molto forte con Antonio, un legame vero e sincero e per questo, se fosse stata nei panni di Veronica, Jessica l’avrebbe lasciato, anche perché, ha ammesso, dopo la conclusione del programma si sono sentiti telefonicamente molte volte: “Al posto di Veronica io, sono sincera, sarei uscita sola. Dico questo non tanto per quello che lei può pensare sia capitato tra me e Antonio a telecamere spente, ma per tutto il resto che ha visto tra me e lui durante il percorso. Antonio è il suo ragazzo, lei conosce i suoi occhi e le sue emozioni. Lei ha sentito come parlava di me, come parlava con me, come mi guardava e come stava quando eravamo insieme io e lui. Io fossi stata in lei, avrei riflettuto su questo più che su tutto il resto”.