Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, Elisabetta Gregoraci: le news ad oggi 12 agosto 2017

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, le ultime news. Francesco Facchinetti si è raccontato in un’intervista al settimanale ‘Oggi’, rivelando anche di essere molto esigente con chi lavora con lui.”Sono convinto che di vacanza hanno più bisogno le persone che mi stanno intorno. Sicuramente ne ha più bisogno mia moglie: non è facile starmi vicino”, ha detto.”Sono un marito faticoso, lo so. Non faccio mancare nulla alla mia famiglia ma non si ha un attimo di pace. Lei spesso si lamenta di questo. Le faccio un esempio: può capitare anche che nei momenti di massima intimità uno dei ragazzi che seguo abbia un problema e io ci devo essere, per lui, subito”, ha dichiarato Facchinetti.

Alessia Marcuzzi, le ultime news gossip.

Su Alessia Marcuzzi, con cui ha un ottimo rapporto, parole piene di affetto: “La fine di un amore è sempre una sconfitta. Uno non mette al mondo un figlio pensando che la sua storia d’amore possa finire. Bisogna essere adulti e pensare che, se tu hai sbagliato, i tuoi figli non ne hanno assolutamente colpa. Se sei una persona intelligente si riesce a creare una relazione il più possibile serena. Naturalmente la mia situazione è più semplice perché io ho un lavoro, la mia ex fidanzata Alessia pure e mia moglie anche: già questo crea una solidità nell’individuo. Nessuno dipende dall’altro. Bisogna rispettarsi sempre e pensare alla felicità dei propri figli”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ultime news gossip.

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo in relax le sue vacanze, e si è raccontata al settimanale ‘Nuovo’.”Giochiamo a nascondino, con le carte e a calcio. Io ho persino imparato a tirare i rigori: che cosa non si fa per amore di un figlio… La sera, invece, dopo aver detto le preghiere, prima di addormentarci leggiamo le favole”, ha detto la bella mora calabrese. Papà Flavio Briatore sembra non riuscire a dire mai di no al figlio, esaudendo tutte le sue richieste, o quasi. “Il padre lo vizia più di me, anche se cerchiamo di farlo vivere con i piedi per terra. Lui sa di essere un bambino molto fortunato e sa che ci sono quelli che invece non lo sono: ogni volta che andiamo in Kenya entra in contatto con la realtà dei bambini africani che non hanno nulla”, ha continuato la Gregoraci.

Elisabetta ha rivelato che sicuramente darà un fratellino o una sorellina al primogenito, sebbene non si sia posta alcuna scadenza”Nathan non resterà da solo ma deve aspettare ancora qualche anno. Fino a un po’ di tempo fa non era d’accordo e voleva rimanere figlio unico, consapevole del fatto che tutte le attenzioni sono rivolte a lui. Adesso che sta crescendo sarebbe più contento di avere un fratellino o una sorellina con cui giocare”, ha spiegato.