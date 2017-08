Cherry Season – La stagione del cuore, le news e le anticipazioni per il 21 agosto 2017 – «La soap turca in vacanza» – Dovranno pazientare gli aficionados della serie turca Cherry Season, che tanto successo sta riscuotendo in Italia! Infatti la soap è in vacanza e ai fan non resta che attendere con trepidazione il ritorno dei loro beniamini. Secondo le anticipazioni e news di Cherry Season, la serie interpretata da Serkan Cayoglu e Ozge Gurel tornerà in onda non prima del 21 agosto 2017 con gli ultimi episodi. Il Biscione ha scelto di sospendere per pausa estiva le puntate della fiction che racconta le vicende di Ayaz e Oyku da lunedì 7 a venerdì 18 agosto 2017.

Cherry Season – La stagione del cuore, le news e le anticipazioni per il 21 agosto 2017 – «La verità sui motivi della sospensione»

Secondo le anticipazioni e news di Cherry Season il motivo che ha spinto Mediaset alla lunga sospensione è che nei pomeriggi di queste settimane molto calde, la platea di coloro che guardano la TV è ridotta poiché tanti sono in viaggio o nei luoghi di vacanza. Ma sembra che la scelta sia anche legata a ragioni di programmazione, con la produzione che vorrebbe posticipare la fine definitiva della serie. La soap infatti si avvicina al momento “clou”, prossima al finale della storia, quindi questa sospensione è anche una manovra per coinvolgere al meglio tutti gli aficionados.