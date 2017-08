Anticipazioni Il Segreto, trame future e puntate spagnole: sta per iniziare un vero e proprio calvario per Carmelo Leal, il braccio destro e grande amico di Severo Santacruz. In circostanze tutte da chiarire, l’uomo, in procinto di partire per il viaggio di nozze, vedrà cadere pugnalata la sua dolcissima Mencia. In seguito emergerà che dietro l’assurdo omicidio della donna si c’è il tentativo di Garrigues di ricattare Carmelo per portarlo ad eliminare Severo e la sua famiglia! Ora, nelle attuali puntate spagnole, la vita di Leal è totalmente cambiata. Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che, superato il lutto, ha incontrato un nuovo amore.

Si tratta della buona maestra Adela che ha un figlioletto di nome Ulpiano. Questi due nuovi personaggi si inseriranno a breve nella trama degli episodi di Canale 5… e sappiamo che soffriranno tantissimo a causa di Leal, perché, l’uomo, manipolato da Garrigues, ucciderà il marito della donna ritenendolo, erroneamente, colpevole della morte di Mencia! Adela e Carmelo riusciranno a chiarirsi e con il passare del tempo, le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto annunciano che inizieranno a provare dei sentimenti veri e sinceri l’uno per l’altra. Ora, nelle recenti puntate in onda su Antena 3, Carmelo sta cercando di diventare sindaco di Puente Viejo e il suo obiettivo è dare filo da torcere a Francisca Montenegro.