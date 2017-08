Anticipazioni Una Vita, tutte le trame delle puntate della settimana del 21, 22, 23, 24 e 25 agosto 2017 – «Suspense e nuovi amori» – Colpi di scena avvincenti, con incandescenze al calor bianco, ma anche amori che nascono ed altri che appaiono in crisi. Le anticipazioni Una Vita sulla trama delle puntate che Canale 5 trasmetterà da lunedì 21 agosto 2017 a venerdì 25 agosto 2017 annunciano che i prossimi episodi saranno più entusiasmanti che mai!

Anticipazioni Una Vita, tutte le trame delle puntate della settimana del 21, 22, 23, 24 e 25 agosto 2017 – «L’audace trama di Trini»

Le anticipazioni Una Vita rivelano che Trini si avvicina sempre più al pericoloso Clemente Heredia e fa credere a suo marito Ramon di essere pazzamente innamorata di lui. In realtà lo vuole incastrare per consegnarlo alla giustizia. Pablo, durante una cavalcata, perde il controllo del suo purosangue, cade a terra perdendo i sensi e rimane in condizioni molto gravi. Mauro, stanco di prendere in giro sua moglie, le confessa di essere follemente innamorato di Teresa.

Anticipazioni Una Vita, tutte le trame delle puntate della settimana del 21, 22, 23, 24 e 25 agosto 2017 – «La follia di Humildad»

Humildad, dopo la rivelazione, inizia a dare segni di squilibrio mentale, e confabula spesso con l’ambiguo Padre Fructuoso. Tano scappa di casa, facendo perdere le tracce di sé e gettando nello sconforto Celia e Felipe. Rosina scopre che Liberto non è chi dice di essere, ma nasconde la sua scoperta a Susana. Veniamo a Casilda e Martin. La brava domestica decide di iniziare una dieta… ingrassante, sperando di poter raggiungere le forme procaci di Enriqueta D’Or, la bellissima attrice che lavora fianco a fianco con suo marito!