Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, è nato un nuovo amore? Sembra proprio che tra Bobo Vieri e l’ex velina Costanza Caracciolo sia nato un sentimento. Complice il caldo di questa torrida estate, i due starebbero trascorrendo insieme le loro giornate alle Baleari. A rivelarlo è stato il sempre informatissimo giornalista di ‘Chi’ Gabriele Parpiglia.”Se una volta erano le veline a far breccia nel cuore dei calciatori, oggi, questa nuova coppia formata da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, lancia una nuova tendenza. L’ex calciatore con l’ex velina”, ha scritto Parpiglia sul suo profilo Instagram, pubblicando alcune immagini della nuova coppia.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, è nato un nuovo amore? Le news ad oggi 12 agosto 2017.

“Così dopo un lungo corteggiamento, durato un mesetto, è sbocciato un nuovo flirt in questa estate piena di colpi di scena. Quello che ho scritto non può essere smentito (avrei altre milioni di info, mi fermo qui). I due stanno trascorrendo le vacanze negli appartamenti Ikebana, sempre a Ibiza, per questo Bobo manca dalla sua Formentera ma arriverà a breve, prestissimo”, ha poi spiegato Gabriele.”Il flirt è nato, per dover di cronaca, a Milano Marittima. Ma è sbocciato alle Baleari. Qui i tramonti fanno cose pazzesche”, ha infine concluso. I due diretti interessati non confermano la notizia.