Fabrizio Frizzi contro Selvaggia Lucarelli. Le ultime news ad oggi 12 agosto 2017

Fabrizio Frizzi e Selvaggia Lucarelli, le ultime news ad oggi 12 agosto 2017. “Per carità, a guardarlo con quegli occhi perennemente stropicciati di quello che si alza tre volte a notte per la prostata, si è colti da una tristezza siderale”. Questo scriveva nel 2011 Selvaggia Lucarelli parlando del conduttore Fabrizio Frizzi. Ma nonostante le scuse pubbliche, arrivate solo ora attraverso un’intervista rilasciata al settimanale ‘Diva e Donna’, sembra che per queste parole Selvaggia dovrà vedersela in tribunale con Frizzi.

Ecco infatti quello che Fabrizio ha scritto sul social: “Sono lieto oggi di poter ringraziare Selvaggia Lucarelli per le scuse che mi ha rivolto dalle parole di un’intervista che ha rilasciato a Diva e Donna. Anche se, per non uscire dal ruolo di sarcastica a tutti i costi, mi ha fatto passare per un poveraccio che di fronte a una sua battuta eccessivamente paradossale è andato brutalmente al tappeto”.

Fabrizio Frizzi contro Selvaggia Lucarelli: il post su Facebook. Le ultime news ad oggi 12 agosto 2017!

“Nel mio caso gli occhi erano stanchi perché mi avevano affidato il concorso solo 30 giorni prima della messa in onda e dovetti fare un forcing pazzesco per portare a casa la pagnotta e quando si lavora tanto e si dorme poco gli occhi ne risentono… certo, una versione troppo semplice per chi deve essere ironico a tutti i costi. Ma questa sua recente citazione ha consentito ad alcuni pseudo-giornali di ricamarci sopra… come se avessi avuto ai tempi chissà quali problemi!”, ha poi continuato il presentatore Rai.

“Premesso che comunque siamo nel campo della salute, protetto dalle regole della privacy, per cui chiederò al mio avvocato se esistono gli estremi per divertirci un po’… ma mi chiedo come facciano a prendere un pretesto inesistente per formulare un titolo drammatico e che non ha alcuna attinenza coi fatti. Mah!!!”, ha quindi concluso.