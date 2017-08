Grande Fratello Vip 2017: le ultime news ad oggi 12 agosto 2017 sui concorrenti!

Grande Fratello Vip 2017: le ultime news. Serena Grandi ha una gran voglia di partecipare alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, reality di Canale5 che tornerà in onda a settembre. L’attrice, il cui nome è nella lista dei possibili concorrenti dello show condotto da Ilary Blasi, lo ha raccontato al settimanale ‘Nuovo’. “Posso solo dire che far parte del programma sarebbe un sogno. Sono pronta a mettermi in gioco”, ha detto.

Intanto, molti sono i nomi dei personaggi famosi che circolano come probabili concorrenti della casa, tra i quali: il dietologo Alberico Lemme, Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Crisitano Malgioglio, Soleil Sorgè di Uomini e Donne, la showgirl venezuelana Aida Yespica.

Nell’intervista Serena Grandi ha poi parlato a lungo del rapporto con il figlio Edoardo, avuto con Beppe Ercole. “Il nostro legame si basa sulla stima, sulla comprensione e sulla complicità. Spesso lui mi segue sul lavoro e, quando può, mi aiuta anche nelle trasferte che faccio”, ha spiegato. Poi ha ammesso di essere una mamma gelosa. “Fondamentalmente lo siamo un po’ tutti madri e padri. I figli sono i nostri tesori più preziosi e segreti, non essere gelosi sarebbe un paradosso. Lo confesso, sono una mamma gelosa ma non eccessiva. Almeno lo spero! Insomma faccio di tutto per stargli vicino, ma sempre nel rispetto del rapporto che c’è tra di noi”.