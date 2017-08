Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 13 agosto 2017: la morte improvvisa di Mencia. Domani, domenica 13 agosto 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap di Canale 5 Il Segreto, in onda tutti i giorni alle 18.45. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domani, domenica 13 agosto 2017. Mencia e Carmelo sono al settimo cielo: hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore e stanno per andare in luna di miele. I due vanno alla stazione, ma Mencia perde i sensi e cade a terra: la donna muore, e Carmelo è disperato, non sa cosa fare.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 13 agosto 2017: Emilia si confida con Fé.

Nestor, dopo aver saputo che Belen è morta, medita vendetta ed elabora un terribile piano: ha intenzione, infatti di eliminare Matias ed Hernando, gli affetti più cari di Camila. Emilia, intanto, trova coraggio di parlare con qualcuno di quanto le è accaduto e si confida con Fé: le racconta della cena da Cristobal, le dice che ha perso i sensi, e le confessa che teme di essere stata narcotizzata e violentata.