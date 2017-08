Michelle Hunziker ama molto la sua famiglia ed in particolare le sue figlie Aurora, Sole e Celeste. La conduttrice non riesce a stare molto lontano dalla sua famiglia: resta fuori casa per motivi di lavoro il più breve tempo possibile, e poi corre ad abbracciare il suo principe Tomaso e le sue tre principesse. La bella conduttrice di Striscia la Notizia ha sempre dichiarato di amare molto i bambini, e con Tomaso Trussardi potrebbe pensare di avere il quarto figlio. I suoi 40 anni non la spaventano: Michelle ha l’aspetto e l’energia di una ragazzina! Più volte si è parlato di una possibile quarta gravidanza per Michelle Hunziker, ma la notizia si è sempre rivelata priva di fondamento.

Michelle Hunziker, voglia del quarto figlio?

In questo periodo, però, forse Michelle Hunziker sta pensando ad avere un altro figlio con Tomaso. Su Instagram, la bella showgirl ha pubblicato una foto che la ritrae con Aurora da bimba, e come didascalia alla bellissima foto, ha scritto: “Sembra ieri… Sembra oggi… In quella faccetta vedo tutte le mie figlie e anche quelle o quelli che verranno! Buongiorno a tutti!” Michelle parla di “figli che verranno”: che con Tomaso stiano provando ad avere un altro figlio, magari il primo maschietto?