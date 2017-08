Nuovi tagli capelli corti estate 2017: la gallery con i trends capelli per un taglio alla moda!

Nuovi tagli capelli corti estate 2017. Tra i tagli di tendenza dell’estate 2017 un posto in primo piano occupano i tagli cortissimi. Molto in voga anche il mitico pixie cut, cortissimo, ed taglio medio corto, il bob, con frangia o ciuffo, molto gettonato nella versione wob con frangia. Il tradizionale carrè viene scelto in versione classica, simmetrica con frangetta, super scalato o ondulato.

Nuovi tagli capelli corti estate 2017: i trends capelli per un taglio alla moda!

Tante le dive che si sono lasciate affascinare dal caschetto corto, che è un taglio di capelli pratico e si presta a molte acconciature. Molto imitato sarà di sicuro il taglio “Kob“, ovvero, Kate + bob, il nuovo taglio di Kate Middleton, un long bob lungo fino spalle più morbido e voluminoso, con onde appena accennate.

I tagli medi e corti sono sbarazzini e frizzanti e sono l’ideale per essere sempre alla moda! Il pixie cut è in assoluto must have: di questo tipo di taglio di capelli ce ne sono diverse varianti, basta che esso sia cortissimo! Si può portare con rasatura laterale, con frangetta cortissima o asimmetrica. Tra i tagli di capelli medio corti ci sono i caschetti destrutturati e scalati, voluminosi o con morbide onde. Tra i colori più graziosi e alla moda per portare questo tipo di taglio troviamo nuovamente il biondo platino, ma anche il rosso acceso o tonalità fluo come il rosa.

