Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 12 agosto 2017. Tappa in Emilia Romagna, sulla costa della Riviera Romagnola, per la carovana di Sereno Variabile Estate nella puntata in onda sabato 12 agosto alle 13.30 su Rai2. Sarà Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, la protagonista del consueto appuntamento presentato da Osvaldo Bevilacqua. Il programma inizierà con una passeggiata sulla spiaggia, dove l’ombra è garantita da una serie di tende molto originali, decorate con disegni dell’artista Milo Manara. Ascolteremo i consigli dei bagnini per la sicurezza in mare e scopriremo alcune attività di animazione per grandi e bambini, da una scuola di mosaico aperta a tutti turisti ai corsi di vela per i più piccoli, alle uscite in barca per battute di pesca.

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 12 agosto 2017: tappa a Cesenatico!

Osvaldo percorrerà poi il suggestivo e pittoresco Porto Canale dell’antico borgo di Cesenatico, una via d’acqua progettata da Leonardo da Vinci dove sono ormeggiate decine di imbarcazioni tradizionali decorate con gli “occhi” e dalle tipiche vele colorate. Navigando a bordo di una di queste barche, conosceremo la nave dell’ARPA, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, che svolge una costante attività di monitoraggio e controllo delle acque costiere. Dopo aver visitato uno dei tipici trabocchi e aver scoperto i segreti di questa tradizionale tecnica di pesca, in un ristorante conosceremo i piatti della tradizione gastronomica locale e scopriremo i segreti della ricetta del gustoso brodetto, vanto ed emblema della cucina marinara dell’Adriatico.