Tempesta d’Amore Anticipazioni e tutte le trame delle puntate di sabato 12, lunedì 14 e martedì 15 agosto 2017 – «Beatrice: un abile intrigo!» – Beatrice incita Desirée a legare a sé Adrian con un abile intrigo: dopo un acceso battibecco tra Lechner e sua moglie, quest’ultima gli fa capire che è a conoscenza della verità: lui è innamorato della sua rivale. Frattanto, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Clara invita André a sbrigarsi: Melli deve sapere la verità e cioè che lui non ha alcuna intenzione di sposarla. Lo chef ci prova, ma non viene creduto né dalla Morgenstern senior né da Gerti. Oskar ottiene la sospensione condizionale della pena e si affretta a dirlo a Tina. Adrian aiuta suo fratello ad organizzare le sue nozze con Clara.

Tempesta d’Amore Anticipazioni e trame delle puntate di sabato 12, lunedì 14 e martedì 15 agosto 2017 – Adrian in soccorso di Clara

Per un piccolo incidente, Adrian è costretto a prestare soccorso a Clara. Quando William li vede insieme, non può fare a meno di notare la forte complicità tra di loro. Charlotte crede di essere sposata con Werner. Quest’ultimo ne gioisce. Friedrich, roso da una gelosia retroattiva, sbotta. Temendo per la salute del bimbo che porta in grembo, Tina si sottopone ad alcuni esami e ne parla con David. Natascha tenta invano di riconquistare il cuore ferito di Michael.