Al falò di confronto, ha esordito così: “Per me è morto”. Stiamo parlando di Valeria – che in seguito ha detto ad Alessio, dopo 21 giorni di lontananza – “Temptation Island mi ha fatto capire tanto. Non mi hai fatto sentire donna in tante occasioni… mi hai denigrata con persone che nemmeno conoscevi”. La sua reazione? “Sono leggero con le parole, mi conosci”. E dopo essersi giustificato, cerca di convincerla e ci riesce: “Quello che voglio è recuperare la nostra storia. Sono innamorato di te e mi ha fatto male vederti insieme a un altro. Non mi sono spinto oltre, come credi”.

Temptation Island 2017 Ed. 4 Gossip e News: il difficile perdono…

Valeria è delusa, non lo nasconde, ma alla fine lo perdona, nonostante tenga alla sua dignità. Sono trascorse circa due settimane da quel falò di confronto e ora la coppia, che ha lasciato il villaggio di Temptation insieme, si confessa in un’intervista rilasciata al blog Isa &Chia, riportata da Caffeinamagazine. Valeria e Alessio non nascondono che stanno ancora cercando di rimettere insieme il loro rapporto. Rapporto che, come è stato evidente, ha scricchiolato non poco in Sardegna. Sempre e solo per ‘colpa’ di Alessio, che si è avvicinato molto, forse troppo, alla tentatrice Carmen. Insomma, per Valeria quel comportamento del suo fidanzato non è proprio passato in sordina. E infatti entrambi parlano di Temptation come una “scossa per mandare avanti il rapporto”.