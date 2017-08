Temptation Island 2017 Ed. 4. Selvaggia e Francesco non vivono più insieme ma pensano ancora alle nozze...

Temptation Island 2017 Ed.4. Selvaggia e Francesco sono una delle coppie più seguite e amate di Temptation Island 2017 Ed. 4 e anche fuori dal reality continuano il loro tira e molla. Erano usciti dal programma con una promessa di matrimonio, ma a Spy Francesco ha raccontato di non averle ancora chiesto la mano: “Litighiamo tutti i giorni, come faccio a farle la proposta? Lei ha deciso di andare a vivere in un altro appartamento e non in casa con me”. I due ragazzi sognano ancora le nozze, e Selvaggia che è sicura di aver incontrato l’uomo della sua vita: “Ci consideriamo già marito e moglie, ci manca solo il pezzo di carta. Immagino una cerimonia tradizionale, con l’abito bianco, magari in una località di mare”.

Selvaggia rimane ancora gelosissima di Francesco, che dichiara: “Lei ha un problema con la gelosia. Speravo diminuisse dopo il programma, invece è aumentata. Io non l’ho mai tradita, è solo una sua supposizione basata su alcune foto trovate sul telefonino. Se avessi voluto uscire dal programma con Desirée (la tentatrice ndr.) l’avrei fatto senza problemi, lei era presa sul serio di me. Il suo corteggiamento è stato utile per farmi capire quanto amassi Selvaggia”.

