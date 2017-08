Temptation Island 2017 Ed. 4, le news al 12 agosto: la situazione tra Alessio e Valeria. Temptation Island 2017 Ed. 4 si è conclusa e tutti i protagonisti, chi durante e chi dopo il falò, hanno deciso di proseguire la propria strada insieme. Ma i problemi di coppia, a quanto pare, non sono finiti con la fine del reality. Vediamo cosa sta accadendo, con le ultime news su Temptation Island. Valeria ed Alessio nel corso dell’ultima puntata hanno deciso di tornare a casa insieme, nonostante i discutibili comportamenti del ragazzo. Alessio, però, secondo le ultime news, sembra aver perso il pelo ma non il vizio. Valeria, durante queste vacanze estive, è partita per trascorrere qualche giorno con i genitori. Alessio non l’ha seguita, ed è stato avvistato in um locale di Roma con le tentatrici Antonella e Desirée… Come reagirà Valeria al suo ritorno?

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news ad oggi 12 agosto 2017: la situazione tra Selvaggia e Framcesco.

Francesco e Selvaggia sono una delle coppie più belle del reality, ma a quanto pare i loro problemi di coppia, dovute a diverse liti ed al carattere geloso di Selvaggia, non sono stati superati. Tra i due c’è un grande amore, ed infatti si parlava di matrimonio. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto. Durante un’intervista a Spy, Francesco ha confessato di non essere riuscito a chiedere in moglie Selvaggia, e che la ragazza è andata addirittura via da casa: “Litighiamo tutti i giorni, come faccio a farle la proposta? Lei ha deciso di andare a vivere in un altro appartamento e non in casa con me”. Ed ha aggiunto:”Io non l’ho mai tradita, è solo una sua supposizione basata su alcune foto trovate sul telefonino”. Comunque i due continuano a sognare le nozze per il loro futuro…