Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News al 12 agosto 2017 – «Arriva una rivoluzione nel Trono Gay!» – Secondo le anticipazioni e news di U&D, Maria De Filippi, insieme alla sua equipe di redattori del programma, ha deciso di confermare il trono gay anche per la stagione 2017-2018, ma la messa in onda di questo trono non è prevista per settembre, come accadde con Claudio Sona. Infatti gli autori hanno deciso di dedicare al Trono Gay uno spazio tutto suo, non mandandolo in onda insieme agli altri due, il trono Classico e Over, che inizieranno probabilmente l’11 settembre 2017. Intanto continuano i casting per vedere chi sarà il secondo tronista arcobaleno.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News al 12 agosto 2017 – «Una piccola ventata di gossip ha messo a rischio il Trono Gay!»

In effetti il trono gay è stato anche fortemente a rischio, per colpa dello scandalo di Claudio Sona e della sua relazione con Juan Sierra, con quest’ultimo che ha sostenuto di avere una relazione con lui durante la permanenza di Sona sul primo trono gay del programma. Probabilmente le lamentele dei fans di questo trono hanno fatto cambiare idea agli autori del programma, che hanno optato per la messa in onda.

Uomini e Donne Anticipazioni e News – «Due tronisti arcobaleno!»

In ogni caso gli autori, per prevenire i problemi della scorsa edizione, hanno deciso di effettuare su questo trono molti cambiamenti, che riguardano anche il numero dei tronisti, che passa a due: uno sarà una donna ed un altro un uomo. Il trono gay, con tutta probabilità, partirà verso l’inizio di novembre 2017. Anche se questo trono inizierà con ritardo rispetto agli altri due, gli autori già stanno effettuando i casting per reperire i tronisti ideali. Restate con noi per sapere quali saranno!