Uomini e Donne, ultime news. Gemma Galgani è uno dei volti più amati della trasmissione ‘Uomini e Donne’. Lei però non è sicura di tornare a far parte del programma di ‘Canale5’, anche se le piacerebbe molto: “Non so se ci sarò a settembre, dipende tutto dalla redazione. Se mi chiameranno, tornerò”, ha raccontato al sito del settimanale Panorama.

Uomini e Donne, ultime news. Gemma Galgani ancora fidanzata con Marco Firpo?

In questo momento non è chiaro se Gemma sia fidanzata con Marco Firpo, o se i due siano in ‘pausa’, ma quel che è sicuro è che lei vuole prendersi un po’ di tempo tutto per sé. “Ora penso un po’ a me e mi concedo qualche giorno di vacanza”, ha fatto sapere. Intanto sul fronte lavorativo, la Galgani sta riscuotendo molto successo con una rubrica sull’amore che tiene sul settimanale ‘Spy’.

“Hai visto la mia posta del cuore su Spy? Mi scrivono decine di lettere la settimana, sono felice”, ha detto al giornalista che la stava intervistando. Non molto tempo fa aveva Gemma aveva invece rivelato di essere pronta a sposare Firpo. “Marco mi ha ridato gioia, speranza e spensieratezza. Le nozze? Girerei questa domanda a lui. Io sono qui”, aveva spiegato.