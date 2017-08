A sua immagine, anticipazioni della puntata di oggi domenica 13 agosto 2017 in onda su Rai1

A sua immagine, anticipazioni di oggi domenica 13 agosto 2017. L’estate è nel suo pieno e nell’immaginario collettivo ci sono spiagge o montagne, piscine o colline. Ma c’è anche chi sfrutta questo periodo per un percorso diverso, rivolto all’interiorità più che all’esteriorità. Sono i pellegrini del silenzio, un numero sempre in crescita di persone che cercano in monasteri o abbazie sparse per l’Italia un’oasi di pace dove vivere qualche giorno per ricaricarsi. Nella puntata di “A Sua immagine” di domenica 13 agosto, alle 10.30, su Rai1, in studio insieme a Lorena Bianchetti, per parlare di questo tema, ci sarà il cappellano delle carceri di Padova don Marco Pozza e in collegamento dalla sede Rai di Trento invece interverrà la dott.ssa Maria Rita Parsi. Con loro si stabilirà il legame fra silenzio e riposo, fra preghiera e ricerca.

Nel corso della diretta si ascolteranno le voci di coloro che hanno scelto Camaldoli, l’eremo di sant’Ilarione e Farfa. Ma anche di chi, rimasto a Roma, trova nel monastero agostiniano dei santi Quattro Coronati un’oasi di preghiera nel cuore della capitale. Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Chiesa S. Maria Assunta in Castroreale (ME). La regia della ripresa televisiva sarà affidata a Gianni Epifani, mentre il commento sarà di Elena Bolasco.

Subito dopo la celebrazione eucaristica si tornerà in studio per continuare a parlare di silenzio e di giovani in ricerca, in attesa come ogni domenica della preghiera dell’Angelus recitata alle 12.00 da papa Francesco in piazza San Pietro.