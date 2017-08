Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 13 agosto 2017: inaugurata un’area verde nel carcere di Ascoli Piceno. Nel carcere di Ascoli Piceno Marino del Tronto nei giorni scorsi è stata inaugurata un’area verde piena di giochi per i più piccoli, con gazebo, altalene e scivoli, per rendere più sereni gli incontri con i figli dei detenuti. L’area verde destinata ai colloqui con la famiglia è stata ricavata da uno spazio rimasto inutilizzato per anni, una volta destinato a campo di calcio, e a realizzarla sono stati gli stessi detenuti. A commentare questa importante realizzazione è la direttrice dell’istituto, Lucia Di Feliciantonio, che sottolinea come i detenuti “Hanno lavorato con slancio e impegno pensando che lo stavano facendo soprattutto per i loro cari e per i familiari dei loro compagni. Vedere oggi questo angolo di carcere trasformato in un parco giochi, con i bambini sugli scivoli e sulle altalene o impegnati a tirare calci a un pallone, nonostante il caldo intenso di questi giorni, ci emoziona. Ai lavori per la realizzazione del piccolo parco ha lavorato con grande coinvolgimento anche la polizia penitenziaria e l’armonia che si è creata con i detenuti rappresenta un valore aggiunto”. Nel carcete di Ascoli Piceno ci sono ancora tanti progetti da realizzare, come la sala colloqui interna, dipinta e colorata con scene di cartoni animati, ricca di giochi e libri per bambini.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 13 agosto 2017:apre il ristorante Liberamensa nel carcere Le Vallette, a Torino.

Libetamensa è un ristorante nato all’interno del carcere Le Vallette di Torino, con l’obiettivo di essere una valida opportunità di reinsetimento sociale per i detenuti: ad occuparsi della preparazione dei piatti e del servizio ai tavoli sono, infatti, gli stessi detenuti, che vantano di efficienti corsi di preparazione seguiti per imparare il mestiere. I clienti potranno gustare prodotti a km 0, tutti di stagione.