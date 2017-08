Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 13 agosto 2017.

Caterina Balivo, ultime news. La splendida conduttrice sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in montagna, a A San Virgilio di Marebbe in Alto Adige. In un’intervista ad IO Donna la Balivo racconta l’incontro di otto anni fa con un ragazzo che le piaceva molto e aveva la passione per la montagna. Quell’uomo era Guido Maria Brera, il suo attuale marito con cui ha costruito una meravigliosa famiglia e che le ha cambiato la vita.

Un accenno dell’incontro anche nell’ultimo post su Instagram:«Veramente non ho trent’anni ma molti di più .. Sì, sono single, ma ho due figli che vivono con me e a settimane alterne con la madre in montagna..” Pausa. Io deglutisco o forse bevo tutto il bicchiere di vino che mi aveva appena versato a cena. Lo guardo, mi piace tanto, lo trovo bellissimo, affascinante ma per un attimo mi sono detta:scappa da lui!.. Questo è l’inizio del mio #raccontodiviaggio su @iodonna_it che da una cena romana mi ha cambiato vita, portandomi ad amare lui, i suoi figli e anche la montagna. Leggetemi e se vi va raccontatemi la vostra storia d’amore su info@caterinabalivo.com”.

La Balivo per amore ha iniziato ad amare la montagna: «Io che ho fatto solo un capodanno a Cortina durato 48 ore, 24 di festa e altre 24 di riposo. Io che mi sono sempre chiesta ma perché le persone vanno in vacanza in montagna? Non è più bella una città d’arte o un paesino di mare o le verdi colline? Eccomi, dopo otto anni, in cui poco meno della metà dei miei weekend li ho trascorsi a 1.500 metri e dopo un programma televisivo addirittura in cima al Montebianco, vi dico che viverla ti fa sentire “potente”». Un amore felice e duraturo quello di Caterina e Guido Maria Brera che sarà coronato dalla nascita della secondogenita, della piccola di casa, in programma nel mese di agosto.