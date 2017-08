Grande Fratello Vip Anticipazioni, Gossip e News – La seconda edizione di Grande Fratello Vip andrà in onda su canale 5 il prossimo 11 settembre 2017 e già negli ultimi giorni gira dappertutto il toto–nomi-dei-partecipanti. Gli autori vogliono scegliere – come è normale che sia – dei personaggi in grado di suscitare l’interesse da parte dei telespettatori e sperano di ripetere lo stesso successo della prima stagione. Inizialmente si dava per certa la partecipazione di: Rosa Perrotta, Claudio Sona e Giorgio Manetti. Ma nelle ultime ore sono arrivate delle smentite: i tre protagonisti di “Uomini e Donne” non varcheranno la soglia della porta rossa della “casa più spiata d’Italia”.

Grande Fratello Vip Anticipazioni, Gossip e News

A meno di un mese all’inizio di “Grande Fratello Vip 2” il blog Blasting News sostiene che i concorrenti ufficiali sono questi: le attrici Simona Izzo e Serena Grandi, il cantautore catanese Cristiano Malgioglio, le ex showgirl Carmen Di Pietro e Aida Yespica, l’attore Lorenzo Flaherty, Cecilia e Jeremias Rodriguez (in gara come unico inquilino), i due ex tronisti Onestini e De Lellis, Marco Predolin e infine l’ereditiera della Lamborghini, Elettra. Lo show verrà condotto sempre da Ilary Blasi con la collaborazione di Alfonso Signorini.