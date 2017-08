Guida tv completa di domenica 13 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali. Rai 1 propone la partita della Supercoppa Tim 2017 Juventus – Lazio. Su Rai 2 vedremo le gare dei Mondiali di atletica. Su Rai 3 andrà in onda il film A letto con il nemico. Laura e Martin sono marito e moglie, ma la loro vita non è felice: Martin è ossessivamente geloso, e spesso ha raptus di violenza a danni di Laura. La donna, così, decide di fingersi annegata per fuggire in una cittadina lontana e ricominciare una nuova vita.

Guida tv di questa sera domenica 13 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro vedremo il film Una moglie per papà. Manny Singer è vedovo con una figlia. La bambina, Molly, si rifiuta di parlare da quando è morta la mamma, ma si lega molto alla nuova governante Corinna. Su Canale5 andrà in onda il film Angeli, con Raoul Bova e Vanessa Incontrada. Claudio non ha una donna fissa, ma un giorno si innamora perdutamente di Laura. Da lassù, intanto, hanno scelto proprio Claudio per diventare Angelo: dovrà salvare tre anime, e solo allora potrà scegliere se tornare uomo o se diventare un Angelo. Su Italia 1 vedremo il film Waterworld. La7 propone il film Lady Henderson presenta. La ricca vedova Lady Henderson si annoia, e acquista un teatro in vendita. Il teatro si chiama Windmill, e diventarà una leggenda.