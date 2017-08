Lazio Juventus, le news e le probabili formazioni della Supercoppa di stasera, 13 agosto 2017

Stasera, domenica 13 agosto 2017, andrà in onda la partita della Supercoppa Italiana 2017 Lazio Juventus. La partita si giocherà all’Olimpico di Roma, e sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Allo stadio sono attesi circa 55.000 spettatori. Vediamo quali sono le probabili formazioni. La Lazio dovrebbe schierare un 3-5-1-1, con Strakosha in porta, Wallace, De Vrij, Radu in difesa. Centrocampo a cinque con Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto Lulic. Milinkovic è schierato davanti alla punta Immobile. La Juventus risponde con un 4-2-3-1, con Buffon in porta, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro in difesa. Poi seguono i centrocampisti e gli attaccanti Pjanic, Marchisio, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain.

Lazio Juventus, Inzaghi ci crede.

I pronostici ed i risultati passati di Juve Lazio sono a favore della squadra di Allegri, ma Inzaghi non demorde: “La Lazio arriva bene alla partita. Abbiamo fatto un buonissimo precampionato. Per tutta l’estate abbiamo lavorato preparandoci in vista della sfida di domani. Abbiamo sempre giocato bene con la Juve, ma siamo spesso stati sfortunati. Nella finale di Coppa Italia per esempio sarebbe potuto cambiare tutto se Keita non avesse preso il palo”.